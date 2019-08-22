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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
22.08.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! Luiz Gustavo... | Son dakika transfer haberleri...

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Maaş bütçesini düşürmek isteyen Fransız ekibi, senede 6 milyon Euro ödediği Strootman’a kulüp bulamadı. Fransız ekibi, takımın diğer yüksek maaş alan ismi Luiz Gustavo’yu satmak için Sarı-Lacivertliler ile temasa geçti.

Luiz Gustavo’yu satmak istemiyoruz” diyen Marsilya, sonunda çark etti. Finansal Fair-Play kuralları nedeniyle maaş bütçesini düşürmesi gereken Mavi- Beyazlılar, Kevin Strootman’ı satış listesine koydu. Ancak senede 6 milyon Euro ödedikleri Hollandalı orta saha oyuncusuna talip çıkmadı. Transfer döneminin kapanmasına 12 gün kala, Fransız ekibi kadrodaki diğer yüksek ücretli oyuncuları satmaya yöneldi. Bunlardan biri de senelik yaklaşık 6 milyon Euro maliyeti olan Luiz Gustavo. Marsilya, Sambacı’nın tek talibi olan Fenerbahçe’ye, “Gelin yeniden görüşelim” mesajını gönderdi.

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Teklif 6 milyon Euro

Sarı-Lacivertliler, daha önce tecrübeli orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro’luk teklifte bulunmuştu. Fenerbahçe’nin bu rakamı artırmayı düşünmediği öğrenildi. Fransız ekibi ise 7 milyon Euro için zorlayacak. Vergiler nedeniyle Marsilya’dan 3.3 milyon Euro kazanan Gustavo’nun 2 senelik sözleşmesi kaldı. Fenerbahçe, Sambacı’yı senelik 3 milyon Euro’dan, 3+1 yıllık sözleşmeyle ikna etmeye çalışacak.

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