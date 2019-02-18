Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan müjdesi
Fenerbahçe'de Zenit ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ilk maçı öncesinde ısınırken sakatlanan Tolgay Arslan'dan sevindirici haber geldi.
Ahmet Ercanlar / Spor Arena
Sarı lacivertli futbolcu bugün antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Tolgay Arslan, sarı lacivertlilerin 21 Şubat'ta Rus ekibi Zenit ile oynayacağı Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında ve 25 Şubat'ta Beşiktaş ile oynanacak olan derbi karşılaşmasında da takımdaki yerini alabilecek.
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