Fenerbahçe'ye tarihi şok! Düşme hattında...
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanındaydı. Akhisar mücadeleyi 3-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 26. dakikada Jeremy Bokila ile 82'de Elvis Manu kaydetti. Regattin 90+5'te skoru tayin etti. Üst üste 3 maç puan kaybeden sarı-lacivertli takım 14 puanda kaldı ve 16. sırada küme düşme hattına geriledi. Fenerbahçe tarihinde ilk defa böyle bir durum yaşadı. Akhisarspor ise 16 puana yükseldi. Fenerbahçe ligde bir sonraki hafta Erzurumspor'u konuk edecek. Akigolar ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Bülent Yıldırım , Asım Yusuf Öz , Mehmet Kısal
AKHİSARSPOR: Fatih - Vrsajevic , Caner , Sissoko , Güray , Serginho , Onur (Dk. 70 Regattin ), Lopes , Barbosa (Dk. 87 Kadir), Josue , Bokila (Dk. 69 Manu )
FENERBAHÇE: Harun - Şener (Dk. 57 Benzia ), Skrtel , Neustadter , Hasan Ali , Mehmet Topal (Dk. 78 İsmail ), Isla , Mehmet Ekici , Eljif , Barış , Slimani
GOLLER: Dk. 26 Bokila, Dk. 82 Manu, Dk. 90+3 Regattin (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Barbosa, Josue (Akhisarspor) - Benzia (Fenerbahçe)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Başakşehir
|14
|13
|30
|2Önceki2
|Kasımpaşa
|14
|10
|26
|3Önceki5
|Antalyaspor
|15
|0
|26
|4Önceki3
|Beşiktaş
|15
|8
|25
|5Önceki6
|Yeni Malatyaspor
|15
|8
|25
|6Önceki7
|Trabzonspor
|15
|7
|25
|7Önceki4
|Galatasaray
|15
|7
|25
|8Önceki8
|Konyaspor
|15
|2
|21
|9Önceki12
|Sivasspor
|15
|-1
|21
|10Önceki9
|Ankaragücü
|14
|-1
|20
|11Önceki10
|Bursaspor
|15
|0
|19
|12Önceki11
|Göztepe
|15
|-4
|18
|13Önceki16
|Akhisar Bld. Spor
|15
|-6
|16
|14Önceki13
|Alanyaspor
|15
|-9
|16
|15Önceki14
|Bb Erzurumspor
|15
|-6
|14
|16Önceki15
|Fenerbahçe
|15
|-8
|14
|17Önceki17
|Kayserispor
|14
|-14
|12
|18Önceki18
|Çaykur Rizespor
|15
|-6
|11
MAÇTAN NOTLAR
TAŞLAR YERİNDEN OYNADI
Teknik direktör Erwin Koeman, son Kasımpaşa maçının ilk 11’inden tek değişiklik yaptı. Hollandalı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Valbuena’nın yerine Şener Özbayraklı’ya ilk 11’de şans verdi.
Deneyimli teknik adam Şener’e sağ bekte şans verirken bu bölgede daha önce görev yapan Isla’yı orta sahaya çekti. Isla, Mehmet Topal ile birlikte orta sahanın merkezinde görev yaptı.
Teknik heyet Mehmet Ekici’den vazgeçmezken, Valbuena’nın yokluğunda Eljif Elmas sağ kanatta görev yaptı.
ALPER BOĞUŞLU İLK KEZ
Takımın yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu, sarı lacivertli takımla ilk maçına çıktı. Tecrübeli kaleci antrenörü, maç öncesi kaleci Harun Tekin’i özel olarak çalıştırdı. Boguşlu’dan önce görev yapan kaleci antrenörü Erdem Bali de görevine devam ediyor.
KADRO KRİZİ
Kulübede iki kaleci ve dört savunma oyuncusu yer aldı.Kaleciler Berke ve Erten’in dışında Yiğithan, Batuhan, Diego, İsmail gibi savunma oyuncuları yer aldı.
SADECE BENZİA
Sarı lacivertli takımda hamle oyuncusu olabilecek isim ise Benzia olarak dikkat çekti. Ayrıca genç isimlerden Mahsun da hücumda görev alabilecek bir başka isimdi.
BOŞ KOLTUK YOK
Fenerbahçe taraftarı takımını yalnız bırakmadı.Akhisar deplasmanında tüm koltukları dolduran taraftar önemli maçta takımına destek verdi.Soğuk havaya rağmen Akhisar taraftarı da maça ilgi gösterdi. Stadın tamamına yakınını doldurdu.
MAÇTAN DAKİKALAR
3'üncü dakikada ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe geliştirdi. Slimani'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Ekici sert vurdu. Kaleci Fatih topu son anda çelip atağı önledi.
10'uncu dakikada Hasan Ali'nin yerden pasında Eljif Elmas topa gelişine vurdu. Ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
26'ncı dakikada Akhisarspor öne geçti. Ceza sahası dışında Serginho'dan gelen şutta kaleci Harun topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Bokila meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
34'üncü dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta Isla topa kafayla dokundu, ancak sarı lacivertliler bu pozisyondan sonuç alamadı.
41'inci dakikada kazanılan serbest atışta Fenerbahçe'den Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta top kimseye temas etmeden yandan oyun alanını terk etti.
49'uncu dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Onur Ayık kaleci Harun'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta attı.
60'ıncı dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Ekici'nin şutu savunmadan sekti. Slimani topu Hasan Ali'ye indirdi. Hasan Ali'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Fatih'in kucağında kaldı.
68'inci dakikada Mehmet Ekici'nin ceza yayı sağ çaprazından kullandığı frikikte top kaleci Fatih,'in kontrolünde dışarı çıktı.
79'uncu dakikada Akhisarspor gole çok yaklaştı. Manu'nun pasında Josue'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top yan direkten döndü.
82'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Sol çaprazda Skrtel'dan sıyrılan Manu plase bir vuruşla kaleci Harun'u mağlup etti: 2-0.
90+3'üncü dakikada sağ çaprazdan topla buluşan Regattin iki rakibinin arasında mükemmel vurdu: 3-0.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
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