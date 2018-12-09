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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
09.12.2018 - 18:15, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye tarihi şok! Düşme hattında...

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Fenerbahçe'ye tarihi şok! Düşme hattında...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanındaydı. Akhisar mücadeleyi 3-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 26. dakikada Jeremy Bokila ile 82'de Elvis Manu kaydetti. Regattin 90+5'te skoru tayin etti. Üst üste 3 maç puan kaybeden sarı-lacivertli takım 14 puanda kaldı ve 16. sırada küme düşme hattına geriledi. Fenerbahçe tarihinde ilk defa böyle bir durum yaşadı. Akhisarspor ise 16 puana yükseldi. Fenerbahçe ligde bir sonraki hafta Erzurumspor'u konuk edecek. Akigolar ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Bülent Yıldırım , Asım Yusuf Öz , Mehmet Kısal

AKHİSARSPOR: Fatih - Vrsajevic , Caner , Sissoko , Güray , Serginho , Onur (Dk. 70 Regattin ), Lopes , Barbosa (Dk. 87 Kadir), Josue , Bokila (Dk. 69 Manu )

FENERBAHÇE: Harun - Şener (Dk. 57 Benzia ), Skrtel , Neustadter , Hasan Ali , Mehmet Topal (Dk. 78 İsmail ), Isla , Mehmet Ekici , Eljif , Barış , Slimani

GOLLER: Dk. 26 Bokila, Dk. 82 Manu, Dk. 90+3 Regattin (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Barbosa, Josue (Akhisarspor) - Benzia (Fenerbahçe)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Başakşehir141330
2Önceki2 Kasımpaşa141026
3Önceki5 Antalyaspor15026
4Önceki3 Beşiktaş15825
5Önceki6 Yeni Malatyaspor15825
6Önceki7 Trabzonspor15725
7Önceki4 Galatasaray15725
8Önceki8 Konyaspor15221
9Önceki12 Sivasspor15-121
10Önceki9 Ankaragücü14-120
11Önceki10 Bursaspor15019
12Önceki11 Göztepe15-418
13Önceki16 Akhisar Bld. Spor15-616
14Önceki13 Alanyaspor15-916
15Önceki14 Bb Erzurumspor15-614
16Önceki15 Fenerbahçe15-814
17Önceki17 Kayserispor14-1412
18Önceki18 Çaykur Rizespor15-611
Puan durumu
7
Tarih böyle kötü Fenerbahçe yazmamıştır
"Tarih böyle kötü Fenerbahçe yazmamıştır"

MAÇTAN NOTLAR

TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

Teknik direktör Erwin Koeman, son Kasımpaşa maçının ilk  11’inden tek değişiklik yaptı. Hollandalı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Valbuena’nın yerine Şener Özbayraklı’ya ilk 11’de şans verdi. 

Deneyimli teknik adam Şener’e sağ bekte şans verirken bu bölgede daha önce görev yapan Isla’yı orta sahaya çekti. Isla, Mehmet Topal ile birlikte orta sahanın merkezinde görev yaptı.

Teknik heyet Mehmet Ekici’den vazgeçmezken, Valbuena’nın yokluğunda Eljif Elmas sağ kanatta görev yaptı.

Fenerbahçe tribününde bıçaklı kavga
Fenerbahçe tribününde bıçaklı kavga!

ALPER BOĞUŞLU İLK KEZ

Takımın yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu, sarı lacivertli takımla ilk maçına çıktı. Tecrübeli kaleci antrenörü, maç öncesi kaleci Harun Tekin’i özel olarak çalıştırdı. Boguşlu’dan önce görev yapan kaleci antrenörü Erdem Bali de görevine devam ediyor.

KADRO KRİZİ

Kulübede iki kaleci ve dört savunma oyuncusu yer aldı.Kaleciler Berke ve Erten’in dışında Yiğithan, Batuhan, Diego, İsmail gibi savunma oyuncuları yer aldı.

SADECE BENZİA

Sarı lacivertli takımda hamle oyuncusu olabilecek isim ise Benzia olarak dikkat çekti. Ayrıca genç isimlerden Mahsun da hücumda görev alabilecek bir başka isimdi.

BOŞ KOLTUK YOK

Fenerbahçe taraftarı takımını yalnız bırakmadı.Akhisar deplasmanında tüm koltukları dolduran taraftar önemli maçta takımına destek verdi.Soğuk havaya rağmen Akhisar taraftarı da maça ilgi gösterdi. Stadın tamamına yakınını doldurdu.

19
Ali Koçtan futbolculara otobüs cezası
Ali Koç'tan futbolculara otobüs cezası

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe geliştirdi. Slimani'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Ekici sert vurdu. Kaleci Fatih topu son anda çelip atağı önledi.

10'uncu dakikada Hasan Ali'nin yerden pasında Eljif Elmas topa gelişine vurdu. Ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
26'ncı dakikada Akhisarspor öne geçti. Ceza sahası dışında Serginho'dan gelen şutta kaleci Harun topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Bokila meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

34'üncü dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta Isla topa kafayla dokundu, ancak sarı lacivertliler bu pozisyondan sonuç alamadı.
41'inci dakikada kazanılan serbest atışta Fenerbahçe'den Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta top kimseye temas etmeden yandan oyun alanını terk etti.

49'uncu dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Onur Ayık kaleci Harun'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta attı.

60'ıncı dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Ekici'nin şutu savunmadan sekti. Slimani topu Hasan Ali'ye indirdi. Hasan Ali'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Fatih'in kucağında kaldı.

68'inci dakikada Mehmet Ekici'nin ceza yayı sağ çaprazından kullandığı frikikte top kaleci Fatih,'in kontrolünde dışarı çıktı.

79'uncu dakikada Akhisarspor gole çok yaklaştı. Manu'nun pasında Josue'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top yan direkten döndü.

82'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Sol çaprazda Skrtel'dan sıyrılan Manu plase bir vuruşla kaleci Harun'u mağlup etti: 2-0.

90+3'üncü dakikada sağ çaprazdan topla buluşan Regattin iki rakibinin arasında mükemmel vurdu: 3-0.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

 

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