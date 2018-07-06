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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
06.07.2018 - 08:13, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye süper Belçikalı! Resmi teklif yapıldı

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Fenerbahçe'ye süper Belçikalı! Resmi teklif yapıldı

Fenebahçe, Çin Süper Ligi takımlarından TJ Quanjian'da forma giyen Axel Witsel için Çin ekibine resmi teklifte bulundu.

Fenerbahçe transferde bombayı patlatmak için girişimlere başladı. Sarı lacivertliler Belçikalı yıldız orta sahanın transferi için kulübüne teklifte bulundu.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de orta sahaya takviye için girişimler başladı. Sarı lacivertliler Belçikalı yıldız oyuncu için Çin ekibine teklif götürdü.

2017'nın ocak ayında TJ Quanjian tarafından Rus ekibi Zenit Saint Petersburg'dan transfer edilen Witsel, Çin'de geçirdiği sezonda 18 resmi maçta forma giydi ve 2 gol atabildi.

Fenerbahçeye süper Belçikalı Resmi teklif yapıldı

Çin ekibiyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Witsel yıllık 16 milyon Euro kazanıyor. Fenerbahçe'nin TJ Quanjian'a götürdüğü teklifin detayları henüz belli olmazken 29 yaşındaki oyuncunun yüksek ücreti teklifin "kiralama" olma ihtimalini güçlendiriyor.

Belçika ile 2018 Dünya Kupası çeyrek final maçında yarın 21.00'da Brezilya karşısına çıkacak olan Witsel, Dünya Kupası'nda ülkesinin oynadığı 4 maçın 3'üne ilk 11'de başladı. (A Spor)

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Ve çeyrek final maçları başlıyor, gözler bu yıldızlarda olacak!

Çeyrek finalde gözler bu yıldızların üzerinde!Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finallerinde birçok yıldız futbolcu sahaya çıkacak. Çeyrek finallerde Uruguay-Fransa, Brezilya-Belçika, Rusya-Hırvatistan ve İsveç-İngiltere karşılaşmaları oynanacak. Bu karşılaşmalarda gözler, takımlarının yarı finale kalabilmesi için ter dökecek yıldız futbolcuların üzerinde olacak. İşte o yıldızlar...
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