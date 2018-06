Fenerbahçe'ye Spurs'ten transfer

BeIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe, NBA Batı Konferansı ekibi San Antonio Spurs'ten, Joffrey Lauvergne ile anlaşma sağladı. Jason Thompson'dan umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler, bu bölgeye önemli bir takviye gerçekleştirdi.

ESPN Muhabiri Adrian Wojnarowski de Lauvergne transferini doğruladı. Fransız oyuncu Spurs'te 1.6 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmayarak ayrılma tercihini yaptı.

26 yaşında ve 2.11 boyunda olan Fransız basketbolcu, uzun forvet ve pivot mevkilerinde oynayabiliyor.

As the great @ismailsenol is reporting, Lauvergne will sign with @EuroLeague power Fenerbahce, sources tell ESPN. https://t.co/KWDzn9arQD