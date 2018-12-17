Fenerbahçe'ye son dakika ÅŸoku!
Ersun Yanal'Ä±n da ilk mÃ¼cadelesi niteliÄŸi taÅŸÄ±yan maÃ§ta FenerbahÃ§e, BB Erzurumspor'u konuk etti. 7. dakikada FenerbahÃ§e etkili geldi. Ancak Slimani'nin ÅŸutu auta Ã§Ä±ktÄ±. 18. dakikada Isla'nÄ±n ortasÄ±nda Ayew topu aÄŸlara gÃ¶nderdi ve FenerbahÃ§e 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. FenerbahÃ§e 27. dakikada Skrtel'in attÄ±ÄŸÄ± golle farkÄ± 2'ye Ã§Ä±kardÄ±. Valbuena'nÄ±n ortasÄ±nÄ± Skrtel kafa vuruÅŸuyla tamamladÄ±. Ä°lk yarÄ± F.BahÃ§e'nin 2-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sona erdi. Ä°kinci yarÄ±ya Erzurumspor golle baÅŸladÄ±. 48. dakikada Emrah BaÅŸsan attÄ±ÄŸÄ± golle farkÄ± 1'e indirdi. FenerbahÃ§e'de 67. dakikada Mehmet Ekici'nin yerine Benzia oyuna dahil olurken, 72. dakikada da Valbuena'nÄ±n yerine BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ± oyuna girdi. 87. dakikada Ayew'in yerine Reyes oyuna girdi. 90+2'de Erzurumspor beraberliÄŸi yakaladÄ±. Lennart Thy attÄ±ÄŸÄ± golle skoru 2-2 yaptÄ±. Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmayÄ±nca mÃ¼cadele 2-2 eÅŸitlikle sona erdi. Yanal ilk maÃ§Ä±ndan beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.
Stat: ÃœlkerÂ
Hakemler: FÄ±rat AydÄ±nus, Serkan Ok, Aleks TaÅŸcÄ±oÄŸluÂ
FenerbahÃ§e: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Mehmet Ekici (Dk. 68 Benzia), Ayew (Dk. 88 Reyes), Valbuena (Dk. 72 BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±), SlimaniÂ
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga ÃœnlÃ¼, Egemen Korkmaz, Lokman GÃ¶r, Schwechlen, Kone (Dk. 46 Emrah BaÅŸsan), Scuk, Erhan Ã‡elenk (Dk. 82 Thy), Ã–zer HurmacÄ± (Dk. 46 Ä°brahim AkdaÄŸ), Taylan AntalyalÄ±, SunuÂ
Goller: Dk. 18 Ayew, Dk. 27 Skrtel (FenerbahÃ§e), Dk. 48 Emrah BaÅŸsan, 90 2 Thy (BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor)Â
SarÄ± kartlar: Dk. 14 Lokman GÃ¶r, Dk. 81 Egemen Korkmaz, Dk. 90 3 Hakan Arslan (Yedek kulÃ¼besinde) (BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor)Â
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Â FENERBAHÃ‡E -ERZURUMSPOR MAÃ‡INDAN NOTLAR
FenerbahÃ§e'nin yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal, sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda bin 676 gÃ¼n sonra resmi maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±.ÂSpor Toto SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±nda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden sarÄ±-lacivertliler, yeni teknik direktÃ¶rÃ¼yle ilk sÄ±navÄ±nda sahada yer aldÄ±.Â SÃ¼per Lig'de 2013-2014 sezonunda FenerbahÃ§e'yi ÅŸampiyonluÄŸa taÅŸÄ±yan Ersun Yanal, sarÄ±-lacivertlilerle son maÃ§Ä±na 16 MayÄ±s 2014'te Kayserispor karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Yanal, bin 676 gÃ¼n sonra sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ olarak yedek kulÃ¼besinde yer aldÄ±.Â Ersun Yanal ayrÄ±ca, bin 683 gÃ¼n sonra resmi bir maÃ§ta FenerbahÃ§e'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ olarak KadÄ±kÃ¶y'de sahaya Ã§Ä±ktÄ±. Yanal, KadÄ±kÃ¶y'de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e'nin Kardemir KarabÃ¼kspor'u 4-0 yendiÄŸi maÃ§ta takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.Â
Ersun Yanal'dan 2 deÄŸiÅŸiklikÂ
Teknik direktÃ¶r Ersun Yanal, ilk maÃ§Ä±nda, geÃ§en hafta Akhisarspor'a 3-0 kaybeden takÄ±mÄ±n ilk 11'ine gÃ¶re kadroda 2 deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±.Â Yanal, Manisa'da ilk 11'de oynayan BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ± ve Åžener Ã–zbayraklÄ±'nÄ±n yerine sakatlÄ±klarÄ± geÃ§en Andre Ayew ile Mathieu Valbuena'yÄ± oynattÄ±.Â Ã–te yandan, sakatlÄ±klarÄ± geÃ§en futbolculardan Ayew 21, Valbuena ise 13 gÃ¼n sonra ilk 11'de sahaya Ã§Ä±ktÄ±.Â
Yanal'Ä±n ilk sÄ±navÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼ndeÂ
Ersun Yanal, ikinci FenerbahÃ§e dÃ¶neminin ilk resmi sÄ±navÄ±nÄ± 57. yaÅŸ gÃ¼nÃ¼nde verdi.Â DoÄŸum tarihi 17 AralÄ±k 1961 olan tecrÃ¼beli teknik adam, kendisi iÃ§in iki Ã¶zel olayÄ± aynÄ± gÃ¼n yaÅŸadÄ±.Â
Taraftarlardan Yanal'a sevgi gÃ¶sterileriÂ
FenerbahÃ§eli taraftarlar yeni teknik direktÃ¶rleri Ersun Yanal'a sevgi gÃ¶sterilerinde bulundu.Â Ersun Yanal'Ä±n sahaya Ã§Ä±kmasÄ±yla tribÃ¼nler, tecrÃ¼beli teknik adama bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi. TribÃ¼nlerin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ dolduran sarÄ±-lacivertli taraftarlar, "Yuvana hoÅŸ geldin Ersun Yanal" diye baÄŸÄ±rdÄ±.Â TaraftarÄ±n sevgisini karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakmayan Ersun Yanal, tribÃ¼nleri, saha kenarÄ±na gelerek alkÄ±ÅŸladÄ±.Â
FenerbahÃ§e, 2'si kaleci 7 yedekle sahadaÂ
FenerbahÃ§e, 2'si kaleci olmak Ã¼zere 7 yedek oyuncuyla sahaya Ã§Ä±ktÄ±.Â SarÄ±-lacivertli takÄ±mda sakat ve cezalÄ± oyuncularÄ±n fazla olmasÄ± yedek kulÃ¼besini zayÄ±flattÄ±.Â FenerbahÃ§e'de cezalÄ± oyuncular Roberto Soldado ve Jailson Marques Siqueira ile sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan futbolcular Tolga CiÄŸerci, YiÄŸithan GÃ¼veli, Åžener Ã–zbayraklÄ±, Alper Potuk ve Michael Frey maÃ§ kadrosunda yer almadÄ±.Â SarÄ±-lacivertlilerin yedek kulÃ¼besinde kaleciler Berke Ã–zer ve Erten Ersu ile Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ±, Ferdi KadÄ±oÄŸlu, Diego Reyes, BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ± ve Yassine Benzia oturdu.Â
Erzurumspor taraftarlarÄ± deplasman tribÃ¼nÃ¼nÃ¼ doldurduÂ
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar, deplasman tribÃ¼nÃ¼nÃ¼n tamamÄ±nÄ± doldurdu.Â MaÃ§ Ã¶ncesi takÄ±mlarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸkuyla destekleyen Erzurumlu futbolseverler, renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.Â
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