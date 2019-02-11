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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.02.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye üst üste 3'üncü kez Rus rakip

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Fenerbahçe'ye üst üste 3'üncü kez Rus rakip

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Zenit'ikonuk edecek Fenerbahçe, kupada son 32 turunda üst üste 3'üncü kez bir Rus takımına karşı mücadele verecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına ismini yazdırmayı başaran Fenerbahçe, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarının ardından aynı turda yer aldığı bu sezon (2018-2019) da bir Rus takımıyla kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da Lokomotiv Moskova'yı elemiş, 2016-2017'de de Krasnodar'a elenmişti.

- Rus takımlarıyla 8 kez karşılaştı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Rus takımlarıyla daha önce 8 kez karşılaştı.
Sarı-lacivertli takım, Rus ekiplerle mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Rus takımlarına 11 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 8 gole engel olamadı.
Fenerbahçe, kupalarda daha önce Lokomotiv Moskova, Krasnodar'ın yanı sıra CSKA Moskova ve Spartak Moskova ile karşı karşıya gelmişti.

- Zenit'in Türk takımlarıyla maçları

Zenit, bugüne dek Türk takımlarıyla Avrupa'da bir kez karşılaştı. Organizasyonun UEFA Kupası adı altında oynanan 2005-2006 sezonunda Zenit, grup aşamasında Beşiktaş'la eşleşti. İstanbul'da 1 Aralık 2005'te oynanan maç, 1-1 berabere sona ermişti. Zenit, 13 yılı aşkın süre sonra ikinci kez bir Türk takımına karşı sahaya çıkacak.


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