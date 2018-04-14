Fenerbahçe'ye Sivas'ta altın 3 puan
Süper Lig'in 29. hafta maçında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında konuktu. Sarı-lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. 30. dakikada Aatif Chahechouhe golüyle takımı 1-0 öne geçirmedi. Faslı oyuncu eski takımına gol attığı için sevinmedi. 74. dakikada oyundan alınan Aatıf Sivasspor taraftarlarınca alkışlandı. 33'de Carl Medjani'nin kendi kalesine attığı gol farkı 2'ye çıkardı. Sivasspor'un tek golü 90+1'de Robinho'dan geldi. Mathieu Valbuena ve Vincent Janssen kulübede şans bulamayan isimler oldu. Fenerbahçe 57 puana yükseldi. Sivasspor 41 puanda kaldı. Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe Antalyaspor'u konuk edecek. Sivasspor ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Palabıyık , Kemal Yılmaz , Serkan Olguncan
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal , Auremir , Medjani , Bjarsmyr , Ziya , Hakan Arslan , (Robinho dk. 57 ), N'Dinga , Saivet , Emre (Cyriac dk. 74 ), Bifouma , Kone
Yedekler: Rochet, Mert Hakan, Muhammet Demir, Hakan Bilgiç, Ömerhan, Boye, Papp, Robinho, Serkan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Fenerbahçe: Volkan , Şener , Skrtel , Neustaedter , Hasan Ali , Mehmet Topal , Josef , Aaatif (Mehmet Ekici dk. 74 ), Dirar , Guilano , Soldado (Fernandao dk. 68 )
Yedekler: Kameni, İsmail, Neto, Janssen, Valbuena, Erten, Muhammed Samed, Oğuz
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Aaatif (dk. 30), Medjani (dk. 34 k.k.), Robinho (dk. 90+1) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Bjarsmyr, N'Dinga, Robinho (Demir Grup Sivasspor), Skrtel, Mehmet Ekici (Fenerbahçe)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|2Önceki1
|Başakşehir
|28
|22
|59
|3Önceki2
|Galatasaray
|28
|33
|57
|4Önceki4
|Fenerbahçe
|29
|27
|57
|5Önceki5
|Trabzonspor
|28
|11
|45
|6Önceki6
|Kayserispor
|28
|-5
|41
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşısında takımını son maça göre tek değişiklik yaparak sahaya sürdü. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, geçen hafta Osmanlıspor'u 2-0 yendikleri müsabakaya göre bir değişikliğe gitti.
Kocaman, geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Alper Potuk'un yerine, sarı kart cezasını tamamlayan Aatıf Chahechouhe'yu sahaya sürdü.
Fenerbahçe'de Roberto Soldado, Nabil Dirar ve İsmail Köybaşı, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 30. haftasındaki Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
- Kocaman'dan rekor
Sarı-lacivertli takımda hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde birçok rekora imza atan Aykut Kocaman, yeni bir rekoru daha eline geçirdi.
Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla kulüp tarihinin resmi maçlarda en fazla müsabakaya çıkan çalıştırıcısı oldu. Christoph Daum'a ait 190 maçlık rekoru kıran Kocaman, Sivas deplasmanıyla 191. kez kulübede yer aldı.
- Sivasspor'da 4 değişiklik
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe karşısında, ligin 28. haftasındaki Atiker Konyaspor maçına göre 4 değişikliğe gitti.
Aybaba, geçen hafta Atiker Konyaspor'a 5-0 yenildikleri maçta ilk 11'de forma giyen Robinho, John Boye ve Hakan Bilgiç'i yedek bıraktı, bu oyuncuların yerine 11'de Henri Saivet, Carl Medjani ve sakatlığı geçen Ziya Erdal'a şans tanıdı. Aybaba, kalede ise kırmızı kart cezalısı Tolgahan Acar'ın yerine Ali Şaşal Vural'ı sahaya sürdü.
Kırmızı-beyazlılarda Arouna Kone, Robinho, Hakan Arslan, Carl Medjani, Delvin Ndinga, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos ve Thievy Bifouma, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Trabzonspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
- Karşılaşmaya yoğun ilgi
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren futbolseverler, Yeni 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini büyük ölçüde doldurdu.
Kendilerine ayrılan tribünü dolduran Fenerbahçe taraftarları takımlarına destek oldu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, mücadeleyi locadan takip etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada ceza sahasında Dirar'ın pasında topu önünde bulan Guilano'nun şutu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
12. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun ardından topla buluşan Hasan Ali'nın ceza alanına gönderdiği ortaya Neustadter'in yaptığı sert vuruş kalenin üzerinden farklı şekilde auta çıktı.
16. dakikada Saivet'in ara pasında defansın arkasına sarkan Bifouma'dan önce kalesini terk eden Volkan topu uzaklaştırmaya çalıştığı sırada topu önünde bulan Kone müsait pozisyonu değerlendiremeyince top kaleci Volkan'da kaldı.
30. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali'nin pasında topla buluşan Aaatif, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
34. dakikada Aaatif'in pasında ceza sahasına girerek kale çizgine inen Soldado'nun içeriye çevirdiği topa ters vuruş yapan Medjani topu kendi ağlarına gönderdi. 0-2
37. dakikada Guilano'nun ara pasında topla buluşan Soldado'nun şutunu kaleci Ali Şaşal kurtardı. Daha sonra araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
42. dakikada sağ kanattan Auremir'in ceza sahasına ortasında Emre'nin kafa vuruşunda Volkan'ın müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma araya girerek kornere gönderdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Josef'in vuruşunda Ali Şaşal meşin yuvarlağı kornere çeldi.
57. dakikada Bifouma'nın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Kone'nin gelişine yaptığı sert vuruş farklı şekilde auta gitti.
63. dakikada Soldado'nun sol kanattan kale önüne doğru çevirdiği pasta topla buluşan Aaatif'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta savuna son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
66. dakikada sol kanattan N'Dinga'nın ceza sahasına ortasında arka direkte kafa vuruşu yapan Medjani topu auta gönderdi.
79. dakikada Ziya'nın pasında ceza sahasına giren Bifouma'nın şutu kaleci Volkan'da kaldı.
87. dakikada sağ kanattan Şener'in ceza sahasına ortasında Mehmet Ekici şutu üst direkten oyun alanına döndü.
90+1. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ziya ortasından Cyriac'ın kafa pasıyla altı pasın içinde topla buluşan Robinho vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2
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