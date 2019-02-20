Fenerbahçe'nin uçağı sis nedeniyle kalkmadı
Rusya'nın Zenit takımıyla oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32'i turu rövanş maçı için Rusya'ya gidecek olan Fenerbahçe'nin uçağı sis nedeniyle kalkmadı. Uçağın 12.30 civarı kalkması bekleniyor...
Ahmet Ercanlar / Spor Arena
Rusya'nın Zenit takımıyla oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32'i turu rövanş maçı için Rusya'ya gidecek olan Fenerbahçe'nin uçağı sis nedeniyle planlanan saatinde kalkış yapamadı.
Sarı lacivertliler, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Zenit'le Sain Petersburg Stadı'nda saat 20.55'te son 16'ya kalmak için karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'yi Rusya'ya götürecek uçağın sis nedeniyle rötar yaptığı bildirildi. Uçağın 12.30 civarı kalkması bekleniyor...
Öte yandan yaşanan bu aksaklık nedeniyle sarı lacivertlilerin programında da değişiklik yaşanacak.
Daha önce açıklanan, Ersun Yanal'ın bu akşam son antrenman öncesi düzenleyeceği basın toplantısı saat 18.00'den 19.00'a, antrenman saati ise 18.30'dan 19.30'a alındı.
Son Dakika | Zenit'le oynayacağı maç için Rusya'ya hareket etmek üzere olan Fenerbahçe'de yolculuk tatsız başladı. Sis nedeniyle sarı lacivertlilerin uçağı hala kalkmadı. via (@chemedya) pic.twitter.com/MiqkjzqECL— Spor Arena (@sporarena) 20 Şubat 2019
Mücadele Zenit'in sahası Gazprom Arena'da oynanacak...
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