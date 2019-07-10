Fenerbahçe'ye sevindiren haber! Michael Frey...
Fenerbahçe’nin hayal kırıklığı yaratan forveti Michael Frey için sürekli transfer iddiaları ortaya atılıyor.
Sarı lacivertlilerin yeni sezonda takımda düşünmediği ve göndermek istediği Michael Frey'e daha önce İngiltere Championship ekipleri Leeds ve Middlesbrogh’nun talip olduğu öne sürülmüştü.
Daha sonra Belçika ekibi Club Brugge iddiası ortaya atıldı. Şimdi de bir diğer Belçika takımı Genk’in Fenerbahçe ile temasa geçerek, Frey’in şartlarını sorduğu kaydedildi.
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