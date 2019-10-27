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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.10.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Serdar Aziz müjdesi

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Fenerbahçe'ye Serdar Aziz müjdesi

Yaşadığı sakatlıklar ile sık sık gündeme gelen Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz dün oynanan Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alındı. 

Karşılaşmanın 70. dakikasında oyundan alınan tecrübeli futbolcu yerini Sadık Çiftpınar'a bıraktı. 

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre Konyaspor karşısında kendisini riske etmemek için oyundan çıkan Serdar Aziz'in herhangi bir sakatlığı bulunmuyor.

Konyaspor maçında girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Serdar Aziz, top kesme alanında da 3 kezle Hasan Ali'nin ardından en iyi oyuncu oldu. 

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Serdar Aziz, ''Geçen hafta Denizlispor maçıyla başladım ve galip ayrıldık. İyi bir oyun ortaya koydum. Önümüzde zorlu maçlar var. Bugünkü gibi en iyi performansı sergilemek istiyoruz. Bugün de çok iyi mücadele ettik. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Elimden geleni yapıyorum. Bundan sonra da aynı performansı sürdürmeye çalışacağım. Ufak bir ağrım oldu. Aslında devam edebilirdim ama tekrar aynısı olursa diye riske girmek istemedim. Önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. İyileşerek daha iyi olacağımı sanıyorum'' ifadelerini kullandı. 

Fenerbahçeye Serdar Aziz müjdesi

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