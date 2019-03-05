Fenerbahçe'ye Reyes'ten kötü haber! Dönüyor...
Fenerbahçe'nin elden çıkarmak için uğraştığı yıldız ismin, sarı-lacivertlilere geri dönüşü kesinleşti.
Leganes'e kiralanan Diego Reyes burada da başarılı olamadı. Meksikalı stoper, İspanyol ekibinde (düne kadar) sadece 24 dakika şans bulabildi.
Real Vallecano'ya karşı 11, Real Betis'e karşı 13 dakika forma giyen Reyes, son iki haftada ise kulübeden çıkamadı. İspanyol basını, Leganes'in Reyes ile devam etmeyi düşünmediğini ve sezon sonunda büyük olasılıkla geri göndereceğini belirtti.
Fenerbahçe ile Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi olan Reyes tıpkı Carlos Kameni gibi gelecek sezon da yönetimin başını ağrıtacak. Kariyerine ülkesinin America takımında başlayan Meksikalı stoper, Porto, Real Sociedad ve Espanyol formalarını giydi.
Srezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Reyes, sarı-lacivertli formayla çıktığı 14 maçta 1 gol kaydetti. Reyes'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.
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