Fenerbahçe'ye müthiş para! 100 milyon...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'ye müthiş para! 100 milyon...
GeriFutbol Fenerbahçe'ye müthiş para! 100 milyon...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
06.04.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye müthiş para! 100 milyon...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'ye müthiş para! 100 milyon...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayında yapılacak seçim öncesi Kenan Evren Lisesi’nin üzerinde bulanan arazi krizini çözüme kavuşturdu.

Sarı-Lacivertliler, 2002 yılında dönemin Bakanı Necdet Tekin ile imzalanan protokol gereği 3 okul ve 1 spor salonunu yaparak, bunun karşılığında Kenan Evren Lisesi’nin 49 yıllığına kendilerine kiralanmasını talep ediyordu.

Uzun yıllardır sürüncemede kalan bu araziyle ilgili Başkan Yıldırım, Ankara’da yaptığı görüşmelerden bir sonuç aldı.

YILDIRIM AÇIKLAYACAK
Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşma sağladı. F.Bahçe, yapılan anlaşmada Kenan Evren Lisesi’nin 49 yıllığına kendilerine kiralama istediğinden vazgeçti.

Araziyi kiralamak için yapılan Ataşehir Anadolu Lisesi, Sancaktepe İlkokulu, Üsküdar Yavuztürk İlkokulu ve Mevlana Kız Teknik ve Meslek Lisesi Spor salonunun yapımında bankadan çekilen krediler ve bunların faizleri olarak kulüp kasasından çıkan 100 milyon TL geri alınacak. Bu anlaşmanın Başkan Aziz Yıldırım tarafından açıklanması bekleniyor.

CENTER DEREAĞZI’NA
Aziz Yıldırım’ın bir numaralı planı Saraçoğlu’nun arkasında yer alan Kenan Evren Lisesi üzerine bir Fener Center yapmaktı. Kenan Evren Lisesi’nin arazisinden vazgeçen Yıldırım’ın Fener Center projesini ise Dereağzı’na taşınmayı planladığı ortaya çıktı.

Öte yandan Spor Toto ile yapılan forma kol sponsorluğu tribün sponsorluğuna dönüştürüldü. Yapılan anlaşmaya göre; Sarı-Lacivertli kulüp kasasına bu anlaşmadan dolayı 50 milyon TL koyacak. (Akşam)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hasan Şaş'tan olay gönderme!

Baskonia Anadolu Efes EuroLeague maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Fenerbahçe uzatmalarda mağlup

Son dakika: Beşiktaş'ta Vagner Love şoku!