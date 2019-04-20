Fenerbahçe'ye müjde! Eljif Elmas...
Şiddetli grip nedeniyle 3 gündür idmanlara çıkamayan Galatasaray maçının yıldızı Eljif Elmas geri döndü...
Dünkü antrenmanda yer alan 19 yaşındaki yıldız, Alanya deplasmanında da 11’de olmaya hazırlanıyor.
Kadıköy’de Galatasaray’a karşı 19 yıllık geleğin sürmesindeki bir numaralı pay sahibi olan Eljif Elmas’tan güzel haber geldi. Derbi sonrası şiddetli gribe yakalanan ve 3 gündür antrenmanlara çıkamayıp, yoğun tedavi gören Makedon yıldız, idmanlara başladı.
Samandıra’da dün sabahki çalışmada yer alan Eljif, bomba gibi döndü. İdmandaki hırslı görüntüsüyle hocası Ersun Yanal’ın yüzünü güldüren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, yarınki Alanya deplasmanında da 11’de olmaya hazırlanıyor. Ekici’nin cezasının devam ettiği Fenerbahçe’de, Topal ve Eljif’in yerleri garanti gözüküyor.
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