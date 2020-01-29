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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2020 - 09:57,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'ye Miha Zajc müjdesi! Son dakika transfer haberleri

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Fenerbahçe'ye Miha Zajc müjdesi! Son dakika transfer haberleri

Transfer için harcama limitinden yer açmak zorunda olan Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi yaşanıyor.

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna futbolcu katabilmek için harcama limitinden yer açmak zorunda... Sarı lacivertli takımda tüm gözler Sloven futbolcu Miha Zajc'a çevrilmiş durumda.

Miha Zajc ile yakından ilgilenen Serie A ekibi Brescia, 4 milyon euroluk teklifini Fenerbahçe'ye iletti.

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

25 yaşındaki futbolcu ise menajerini değiştirdi. Zajc'ın yeni menajerinin Serie A takımlarıyla ilişkisinin oldukça sağlam olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe, Zajc'ı Brescia'ya göndermesi halinde harcama limitinden yer açacak ve transfer yapabilecek.

Fenerbahçeye Miha Zajc müjdesi Son dakika transfer haberleri

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