Fenerbahçe'ye Miha Zajc müjdesi! Son dakika transfer haberleri
Transfer için harcama limitinden yer açmak zorunda olan Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi yaşanıyor.
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna futbolcu katabilmek için harcama limitinden yer açmak zorunda... Sarı lacivertli takımda tüm gözler Sloven futbolcu Miha Zajc'a çevrilmiş durumda.
Miha Zajc ile yakından ilgilenen Serie A ekibi Brescia, 4 milyon euroluk teklifini Fenerbahçe'ye iletti.
MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ
25 yaşındaki futbolcu ise menajerini değiştirdi. Zajc'ın yeni menajerinin Serie A takımlarıyla ilişkisinin oldukça sağlam olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe, Zajc'ı Brescia'ya göndermesi halinde harcama limitinden yer açacak ve transfer yapabilecek.
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