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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol Fenerbahçe'ye kupada büyük şok! Elendiler...
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Sıradaki Haber:PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Basketbol
23.02.2018 - 19:44, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye kupada büyük şok! Elendiler...

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Mardin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı. Mücadeleyi 59-65 kaybeden sarı-lacivertlileriler, turnuvaya veda etti.

Hatay ekibinin üçlüğüyle başlayan mücadelede Vaughn, Verameyenka ve Paris’in sayılarının ardından skor 5-5’te eşitlendi. Bu bölümün ardından karşılıklı sayılarla süren oyunda televizyon molasına 12-12’lik eşitlikle girildi. Mola dönüşü Hatay BŞB. özellikle Snytsina’nın dış atışlardan, Paris’in pota altından bulduğu sayılarla etkili olurken; Fenerbahçe’de ise Verameyenka, Vaughn, Tuğçe sayı bulan oyuncular oldular ve ilk çeyrek 20-26 tamamlandı.

SOYUNMA ODASINA 32-38 GİDİLDİ
İki takımın da ilk hücumlarından sayı üretemediği ikinci çeyrekte ilk sayılar Ayşe Cora ve Birsel’in üçlükleriyle geldi ve skor 26-26’da eşitlendi. Bahar’ın 6-0’lık serisiyle süren oyunda Sottana’nın serbest atışı seriyi bozdu: 27-32. Koç Fırat Okul’un molasıyla devam eden mücadelede Verameyenka ve Paris’in karşılıklı basketlerinin ardından Bahar’ın turnikesine Tuğçe’nin üçlüğüyle cevap geldi ve soyunma odasına 32-38’lik skorla gidildi.

İkinci yarı Hatay Büyükşehir Belediye’nin 6-0’lık serisiyle başladı ve fark çift hanelere yükseldi: 32-44. Bu bölümün ardından Verameyenka ve Ayşe Cora’nın elinden gelen 7-0’lık seriyle farkı 5 sayıya indiren Fenerbahçe, Abdelkader’in üçlüğüne yine Ayşe’nin turnikesiyle yanıt verdi ve skoru 41-47 yaptı. Kalan bölümde iyi bir ivme yakalayan ve hem hücum hem de savunmadavites arttıran sarı-lacivertli takım Verameyenka ve Sottana’nın kaydettiği 5 sayıyla farkı 1 sayıya indirdi: 46-47. Final periyoduna 46-49’luk skorla gidildi.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE İSTEDİĞİNİ ALDI
Tuğçe’nin açılışını yaptığı son periyotta hücumda momentum kaybı yaşayan Fenerbahçe, savunmada Merve, Bahar, Snytsina ve Paris’i durduramayınca skor 48-58 oldu. Fırat Okul’un molasının ardından iki takımın da uzun süre sayı üretemediği karşılaşmada bitime 3 dakika kala Bahar’ın üçlüğü skoru 48-61 yaptı ve koç Fırat Okul’dan bir mola daha geldi. Mola dönüşü Verameyenka ve Ayşe’den arka arkaya 2 üçlük gelince bu kez mola alan taraf Hatay BŞB oldu: 54-63. Kalan bölümde fark kapanmadı ve mücadele 59-65’lik skorla tamamlandı.

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