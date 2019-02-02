Fenerbahçe'ye kötü haber! Sadık...
Göztepe'de Jerome'nin yaptığı müdahalenin ardından sakatlanan Sadık Çiftpınar oyunda kalmaya çalıştı ancak başaramadı ve 68. dakikada yerini Jailson'a bıraktı.
Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini Yeni Malatyaspor karşısında 3-2'lik sonuçla alan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi konuk etti.
Fenerbahçe'de Jerome'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın yerine Jailson oyuna dahil oldu.
Cameron Jerome'un sert müdahalesi sonrası Sadık Çiftpınar'ın ayağındaki esneme yürekleri burktu.
Fenerbahçe cephesinden Sadık'ın durumuyla ilgili yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.
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