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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fenerbahçe Manchester United
02.02.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye kötü haber! Sadık...

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Fenerbahçe'ye kötü haber! Sadık...

Göztepe'de Jerome'nin yaptığı müdahalenin ardından sakatlanan Sadık Çiftpınar oyunda kalmaya çalıştı ancak başaramadı ve 68. dakikada yerini Jailson'a bıraktı.

 

Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini Yeni Malatyaspor karşısında 3-2'lik sonuçla alan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi konuk etti.

Fenerbahçe'de Jerome'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın yerine Jailson oyuna dahil oldu.

Cameron Jerome'un sert müdahalesi sonrası Sadık Çiftpınar'ın ayağındaki esneme yürekleri burktu.

Fenerbahçe cephesinden Sadık'ın durumuyla ilgili yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.

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