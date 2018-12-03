Fenerbahçe'ye Kadıköy'de Güneş doğmuyor
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi. Fenerbahçe bu sezon içerde oynadığı 7 lig maçında 5. puan kaybını yaşadı. Konuk takım 9. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltı atışından faydalanamadı. Harun Tekin'in kurtardığı topu geriden gelen Samuel Edouk gole çevirirken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Eduok'un erken çıkış yaptığı gerekçesiyle Fenerbahçe lehine çift vuruş verdi. Pozisyonda kural hatası yapıldığı ve penaltının tekrar ettirilmesi gerektiği yönünde iddialar var. Kasımpaşa 22. dakikada Diagne ile öne geçerken 44'te Roman Neustadter eşitliği sağladı. 45+3'te Özgür Çek'in kendi kalesine gönderdiği golle Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 önde gitti. 54'te Diagne tekrar sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 2-2. Fenerbahçe bu skorla 14 puana yükseldi, Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler ligde bir sonraki hafta Akhisarspor'a konuk olacak.
STAT: Ülker
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam
FENERBAHÇE: Harun - Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif (Dk. 90+1 Reyes), Barış, Mehmet Ekici (Dk. 65 Benzia), Valbuena (Dk. 66 Frey), Slimani
KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür (Dk. 68 Veigneau), Pavelka (Dk. 81 Sa), Sadiku, Eduok, Tarkan, Trezeguet (Dk. 89 Koita), Diagne
GOLLER: Dk. 22 - Dk. 54 Diagne (Kasımpaşa) - Dk. 44 Neustadter, Dk. 45+3 (KK) Özgür Çek
SARI KARTLAR: Isla, Mehmet Topal, Eljif (Fenerbahçe) - Tarkan (Kasımpaşa)
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Zagreb maçının 11'ine göre 3 farklı isimle sahaya çıktı. Koeman, Michael Frey'in yerine Islam Slimani, cezalı Jailson'un yerine Mehmet Topal'a, Benzia'nın yerine ise Mehmet Ekici'ye forma verdi.
Sarı lacivertli ekip sahaya, Harun - Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Barış, Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani ilk 11'i ile çıktı.
Sarı lacivertli ekipte kart cezaları bulunan Jailson ve Soldado'nun dışında sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk ile Tolga Ciğerci, Kasımpaşa maçında forma giyemedi.
MEHMET EKİCİ KADRODA
Sarı lacivertli futbolcu Mehmet Ekici, 10 hafta sonra ilk 11'de forma şansı buldu.
Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasındaki Kayserispor maçında 11'de görev alan Mehmet Ekici, Kasımpaşa maçı ile yeniden kendisine 11'de yer buldu. Ekici'ye teknik sorumlu Koeman tarafından 10 hafta sonra 11'de şans verildi.
DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ UNUTULMADI
Fenerbahçeli futbolcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü unutmadı.
Sarı lacivertliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Kasımpaşa maçı öncesinde ısınmaya ''Kalpler Engel Tanımaz'' yazılı pankart ile çıktı.
Öte yandan Fenerbahçeli görme engelli taraftar Ahmet Özat, sarı lacivertli futbolcuların anonsunu yaptı. Özat'ın anonsuna Fenerbahçeli taraftarlar coşku ile karşılık verdi.
MUSTAFA DENİZLİ'DEN TEK DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'nin konuğu olan Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, geçen hafta 3-0'lık galibiyetle tamamlanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda bir değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam geçen hafta kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakan Sadiku'yu bu maçta 11'de görevlendirdi. Geçen hafta Sadiku'nun yerine görev alan Josue Sa ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Öte yandan karşılaşma öncesinde Kasımpaşalı futbolcular ve teknik heyet bir araya gelerek kenetlendi.
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