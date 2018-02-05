Fenerbahçe'ye iki müjde birden! Yüzleri güldüren haber...
Gençlerbirliği beraberliğiyle zirve yarışında darbe yiyen ve moralleri bozulan sarı lacivertlilere iki sevindirici haber geldi...
Sakatlıklarla başı dertte olan Fenerbahçe'ye müjdeli haberler gelmeye başladı. Sarı lacivertli teknik ekibi sevindirecek ilk haber Luis Neto ile Şener Özbayraklı’dan geldi.
Fenerbahçe’de sakat oyuncular takıma dönmeye başlıyor. Neto ve Şener'in sakatlıklarını büyük ölçüde atlattıkları öğrenildi.X
SON KARAR KOCAMAN'IN
Neto ve Şener, Aykut Kocaman’ın görev vermesi halinde Başakşehir mücadelesinde forma giyebilecek. Skrtel’in yokluğunda özellikle Neto’nun iyileşmesi, Kocaman’ın elini kulübe adına rahatlatacak. (Fanatik)
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