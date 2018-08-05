Fenerbahçe'ye iki müjde birden! Benfica maçı öncesi...
Benfica maçı öncesi sarı lacivertlileri sevindiren iki gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Mehmet Topal ve Andre Ayew'in tedavileri devam ediyor.
İki futbolcunun da Portekiz'e götürülüp götürülmeyeceği bugün belli olacak. Ancak oynama şansları yüksek.
Özellikle Josef cezalı olduğu için Mehmet Topal'ın oynaması çok önemli. (Takvim)
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