Fenerbahçe'ye iki isimden kötü haber! Final Four'da...
Final Four'da yarı final maçına çıkacak olan Fenerbahçe Beko'da Lauvergne ve Datome'den kötü haber gelirken, Kalinic ve Jan Vesely'nin durumları maç saatinde netleşecek.
Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four'a yükselmeyi başaran temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 17 Mayıs Cuma günü yarı finalde mücadele edecek.
Fenerbahçe'de Beko'da sakatlıkları bulunan Joffrey Lauvergne ve Luigi Datome, Anadolu Efes maçında forma giyemeyecek.
Öte yandan yine sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic ve Jan Vesely'nin durumları ise maç saatinden belli olacak.
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