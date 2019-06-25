Fenerbahçe'ye haber gönderdi: Geliyorum!
Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından birisi olan Fenerbahçe'de Max Kruse için geri sayım başladı.
Sezonun bitmesinin ardından Los Angeles'a giden Alman golcü, önceki gün sportif direktör Damien Comolli ile bir görüşme yaptı.
Görüşmede Kruse, "Birkaç gün içinde Almyanya'ya döneceğim. Ailemle görüşüp ardından imza için İstanbul'a geleceğim" dedi.
Golcülüğünün yanı sıra asistleriyle de öne çıkan tecrübeli oyuncunun yıllık 2,5 milyon Euro garanti ücretle sarı lacivertli kulübe imza atacak.
Sarı lacivertliler Werder Bremen ile sözleşmesi 30 Haziran 2019’da bitecek olan 31 yaşındaki Kruse için bonservis bedeli ödemeyecek.
Geride kalan sezonda Max Kruse, Werder Bremen formasıyla toplam 36 karşılaşmaya çıktı ve 12 gol, 13 asist üretmeyi başardı. Bundesliga’da 11 gol atıp, 9 da asist yapan Kruse, 20 gole direkt etki etmeyi başardı.
Dört sezondur Bremen’de oynayan ve son üç sezonda toplam 62 gole direkt katkı veren tecrübeli futbolcu daha önce St.Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg formaları da giydi.
Max Kruse'nin hikayesini izliyoruz...
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