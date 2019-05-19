Fenerbahçe'ye Green şoku! Sedyeyle kaldırıldı...
Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Erick Green, maçın bitimine 3 dakika kala sakatlık geçirdi.
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Real Madrid, Fenerbahçe Beko'yu 94-75 yendi.
Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Erick Green, maçın bitimine 3 dakika kala sakatlık geçirdi. Sol ayak bileğini tutarak yerde kalan Green, sahadan sedyeyle çıkarıldı.
Green'in oldukça acı çektiği gözlendi. Sarı-lacivertlilerin Çek pivotu Jan Vesely de ilk devre geçirdiği sakatlık nedeniyle ikinci yarı riske edilmedi.
Öte yandan, Erick Green'in aşil tendonunda kopma olmadığı, gerilme olduğu bilgisi geldi. Green'in durumu hastanedeki MR’dan sonra belli olacak.
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