Fenerbahçe'ye gelen her top gol oluyor
Muhabirimiz Ahmet ERCANLAR, Fenerbahçe - Akhisarspor maçının ilk devresini değerlendirdi.
Duvara gerek var mı böyle maçta? Tüm maç neredeyse Akhisar ceza alanının çevresinde oynanıyor. Rakip tamamen kapandığı için topları genellikle Mehmet Topal ve Josef kullanıyor. İki oyuncunun da mücadele güçleri yüksek olsa da oyun zekaları düşük. Bu nedenle Fenerbahçe ilk devredeki baskısını üretkenliğe çeviremedi. Bu ikiliden birinin yerine Mehmet Ekici girmeli.
Fenerbahçe kalesine gelen her topta gol yiyor. Bu sezon başından beri bir gelenek halinde devam ediyor. Akhisar'ın iki gol girşimi de golle sonuçlandı. Kaleci kurtarışı yok, kaçan gol yok...Bu nasıl bir durum? Şanssızlık mı, sakarlık mı, beceriksizlik mi? Adını koyamıyorum.
Fernandao fiziği ile oynuyor ama oyun bilgisi düşük. Sürekli ofsaytta bekliyor. Bu da arkadaşlarının pas tercihlerinde ona topu atmamalarına neden oluyor. Daha dikkatli olmalı. O yaştaki bir oyuncunun ofsaytı bilmemesi garip. Soldado ikinci devre onun yerine girebilir.
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