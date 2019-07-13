Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues piyangosu
Garry Rodrigues’in Al Ittihad’da mutsuz olduğunu tespit eden sarı lacivertliler, bu durumu bir fırsat olarak görüp, transfer için harekete geçti. Suudi Arabistan ekibi, beklenen verimi alamadığı futbolcuyu kiralık vermeyi kabul etti. Rodrigues de Al Ittihad’da aldığının yarısına; 2 milyon Euro’ya ‘Evet’ dedi.
Fenerbahçe yönetimi Garry Rodrigues’i de sarı lacivertli renklere kazandırmanın mutluluğunu yaşarken, transferin perde arkasında çarpıcı olayların yaşandığı öğrenildi. Önceki gece İstanbul’a getirilen Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu, geçtiğimiz ocak ayında transfer olduğu Al Ittihad’dan yılda 4 milyon Euro net ücret alıyordu. Ancak Suudi Arabistan ekibinde teknik heyetle ciddi sorunlar yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, sadece 11 karşılaşmada forma şansı bulabildi ve bunlarda da 1 gol atabildi.
ÖNCE KULÜBÜYLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Rodrigues’in durumunu bir fırsat olarak gören Fenerbahçe yönetimi Al Ittihad ile masaya oturdu ve futbolcunun kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Ardından Rodrigues’le görüşmeler başladı. Sarı lacivertlilerin projelerini dinleyen tecrübeli oyuncu, Al Ittihad’da kazandığının yarısına, yani 2 milyon Euro’ya ‘Evet’ dedi. Rodrigues’in bu teklifi kabul etmesinin temel sebebi; Fenerbahçe’nin mutlak şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kurması oldu. Diğer taraftan Al Ittihad’ın Rodrigues’e yılda 2 milyon Euro vereceği ve böylelikle oyuncunun maddi yönden bir kaybı olmayacağı ileri sürüldü.
GALATASARAYLILARDAN İLGİNÇ TEPKİ
Bu arada Garry Rodrigues’in Fenerbahçe’ye transferi sosyal medyada da olay oldu... Yeşil Burun Adalı futbolcunun Instagram’daki takipçi sayısı, adı Fenerbahçe ile anılmaya başladıktan sonra 250 bin kişi azaldı. Ezeli rakibe giden eski futbolcularına bu şekilde tepki gösteren Galatasaray taraftarları bununla da kalmayıp, şikayet yağdırarak hesabın kapatılmasını sağladı, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Rodrigues dün akşam Topuk Yaylası’na giderek sarı lacivertli takımın kampına katıldı.
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