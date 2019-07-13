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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
13.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues piyangosu

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Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues piyangosu

Garry Rodrigues’in Al Ittihad’da mutsuz olduğunu tespit eden sarı lacivertliler, bu durumu bir fırsat olarak görüp, transfer için harekete geçti. Suudi Arabistan ekibi, beklenen verimi alamadığı futbolcuyu kiralık vermeyi kabul etti. Rodrigues de Al Ittihad’da aldığının yarısına; 2 milyon Euro’ya ‘Evet’ dedi.

Fenerbahçe yönetimi Garry Rodrigues’i de sarı lacivertli renklere kazandırmanın mutluluğunu yaşarken, transferin perde arkasında çarpıcı olayların yaşandığı öğrenildi. Önceki gece İstanbul’a getirilen Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu, geçtiğimiz ocak ayında transfer olduğu Al Ittihad’dan yılda 4 milyon Euro net ücret alıyordu. Ancak Suudi Arabistan ekibinde teknik heyetle ciddi sorunlar yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, sadece 11 karşılaşmada forma şansı bulabildi ve bunlarda da 1 gol atabildi.

ÖNCE KULÜBÜYLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Rodrigues’in durumunu bir fırsat olarak gören Fenerbahçe yönetimi Al Ittihad ile masaya oturdu ve futbolcunun kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Ardından Rodrigues’le görüşmeler başladı. Sarı lacivertlilerin projelerini dinleyen tecrübeli oyuncu, Al Ittihad’da kazandığının yarısına, yani 2 milyon Euro’ya ‘Evet’ dedi. Rodrigues’in bu teklifi kabul etmesinin temel sebebi; Fenerbahçe’nin mutlak şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kurması oldu. Diğer taraftan Al Ittihad’ın Rodrigues’e yılda 2 milyon Euro vereceği ve böylelikle oyuncunun maddi yönden bir kaybı olmayacağı ileri sürüldü.

Fenerbahçeye Garry Rodrigues piyangosu

GALATASARAYLILARDAN İLGİNÇ TEPKİ

Bu arada Garry Rodrigues’in Fenerbahçe’ye transferi sosyal medyada da olay oldu... Yeşil Burun Adalı futbolcunun Instagram’daki takipçi sayısı, adı Fenerbahçe ile anılmaya başladıktan sonra 250 bin kişi azaldı. Ezeli rakibe giden eski futbolcularına bu şekilde tepki gösteren Galatasaray taraftarları bununla da kalmayıp, şikayet yağdırarak hesabın kapatılmasını sağladı, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Rodrigues dün akşam Topuk Yaylası’na giderek sarı lacivertli takımın kampına katıldı.

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