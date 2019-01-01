Fenerbahçe'ye flaş teklif! Yasin Öztekin...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'ye flaş teklif! Yasin Öztekin...
GeriFutbol Fenerbahçe'ye flaş teklif! Yasin Öztekin...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
01.01.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye flaş teklif! Yasin Öztekin...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'ye flaş teklif! Yasin Öztekin...

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıya iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe transferde hareketli günler yaşıyor.

Takımın en skorer ismi Yasin Öztekin’i Fenerbahçe’ye satmaya hazırlanan İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerden Aatıf Chahechouhe’yu istedi.

Fenerbahçe’de süresiz kadro dışı kalan Faslı futbolcuyu Yasin artı bir miktar para karşılığında kadrosuna dahil etmeye çalışan sarı-kırmızılıların olumlu yanıt aldığı bildirildi.

Aatıf’ın da artık sürekli forma giyeceği bir takıma gitmeyi düşündüğü ve transferin büyük ölçüde sonuçlanacağı ifade edildi.

Türkiye’de ilk olarak 2012-13 sezonunda Sivasspor’da forma giymeye başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 2016 yılına kadar kırmızı-beyazlılarda oynadı. Sivasspor’da 2013-14’te attığı 17 golle krallık tacını takan Faslı, 2016-17’de Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Fenerbahçe’de eski performansına ulaşamayan Aatıf, bu sezon Sportif Direktör Damien Comolli’nin talimatı sonucunda süresiz kadro dışı bırakıldı.

Aatıf’ı alıp Yasin’i yerini doldurmayı planlayan İzmir temsilcisinde sol bek transferinin de netleşmek üzere olduğu öğrenildi.

PSV Eindhoven’den Aziz Behich, Udinese’den Ali Adnan ve Celtic’ten Emilio Izaguirre’yi listesine alan Göztepe’nin Ali Adnan ismi üzerinde karar verdiği belirtildi. Teknik direktör Kemal Özdeş’in Iraklı futbolcunun mutlaka alınması yönünde rapor verdiği ifade edilirken, kurmayların transferde ciddi adımlar attığı dile getirildi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 401Manchester City - Liverpool
    3
    2,5Üst
    1,40
    5319kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe'ye flaş teklif! Yasin Öztekin...

Denizlispor'da transfer taarruzu! 7 futbolcu...

Bursaspor ’kale’sinde rekabet, ikinci yarı da devam edecek!

Ege futbolu 2018'de biraz sevinç yaşadı, biraz da hüzün!