Fenerbahçe’ye fırtına engeli! Ersun Yanal..

Süleyman Arat / Spor Arena



Fenerbahçe'de sabah 11.00’de 30 dakikası basına açık şekilde yapılması planlanan antrenman gece boyunca devam eden şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle iptal edilip salona alındı. Meteorolojik koşulların yarın da benzer şekilde olacağı tahmin ediliyor.



ERSUN YANAL YİNE KONUŞMADI

Beşiktaş maçından sora bir basın toplantısı yapacağını ifade eden Yanal, bilindiği gibi bu toplantıyı iptal edip bir açıklama yapacağını söylemiş, daha sonra da bu toplantıyı Antalya’da gerçekleştirmeyeceğini söylemişti.

Ancak dün bu toplantının da üçüncü kez iptal edilip İstanbul'a alındığı açıklandı.

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