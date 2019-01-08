Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Kulübü dünyaları istedi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'ye 'evet' dedi! Kulübü dünyaları istedi...
GeriFutbol Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Kulübü dünyaları istedi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: Fanatik / Fotoğraf: Twitter
08.01.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Kulübü dünyaları istedi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Kulübü dünyaları istedi...

Ligin ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan ve ocak ayı transfer döneminde büyük bir transfer harekatına girişen Fenerbahçe'de listenin ilk sıralarındaki isimlerden biri de Amerikan MLS Ligi'nde Houston Dynamo forması giyen Alberth Elis...

Honduras'lı oyuncu için Fenerbahçe Amerikan takımıyla görüşmelerini sürdürüyor. Houston kulübü oyuncunun haklarına yüzde 100 sahip değil ve onlarda olan yüzde 80'lik kısım için 8 milyon dolar talep ediyorlar. Fenerbahçe'nin son teklifinin ise 6 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Oyuncu can atıyor ancak MLS de var!
1996 doğumlu Elis ise Fenerbahçe'de oynamak için adeta can atıyor ancak kulübünün dışında MLS tarafının da ikna edilmesi gerekiyor. Yüzde 20'lik kısım MLS yönetiminde bulunuyor. Elis, Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi bile!

Genç oyuncu Honduras'ta Olimpia forması giyerken 2016/2017 sezonu başında Meksika'nın en büyük kulüplerinden Monterrey'e gitti. Meksika kulübü Elis için o dönem 2,5 milyon dolar ödedi. Oyuncu 6 ay sonra devre arasında Houston'a kiralandı. Kiralama bedeli 500 bin dolardı. Houston daha sonra ise 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu da kullandı.

Görüşmeler tıkanmış durumda
Dolayısıyla maaş (net maaşı 650 bin dolar) ve primler de hesaba katılırsa oyuncunun maliyeti 6 milyon dolardan fazla bir meblağ ediyor. Amerikan takımı da yüzde 80'lik kısım için bu rakamın üzerinde bir bonservis talep ediyor. O bedel de 8 milyon dolar. İki kulüp arasındaki pazarlıklar son sürat devam ederken görüşmeler bu noktada tıkanmış durumda.

Fenerbahçe'de gündem transfer!Sarı-lacivertli ekibin Antalya'daki kamp çalışmaları devam ediyor. Muhabirimiz Ahmet Ercanlar, transfer konusundaki gelişmeleri paylaşırken, Ersun Yanal'ın iyi bir takım oluşturmak istediğini de söyledi.
daha fazla video için

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 419Tottenham - Chelsea
    3
    2,5Üst
    1,55
    6252kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trafik kazasından dünya şampiyonluğuna!

Adil Gevrek: "Sadık'ın transferinde aldığımız para..."

Karşıyaka ilk hazırlık sınavına çıkıyor!

Denizlispor, transfer için kaynak arıyor! 4 milyon TL...