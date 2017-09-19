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Fenerbahçe'ye Elmas müjdesi

Fenerbahçe Kulübü'nün sezon başında transfer ettiği ancak yaşı nedeniyle oynatamadığı Eljif Elmas konusunda FIFA'ya yaptığı başvuru kabul edildi.

Hürriyet Haber
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FIFA, 17 yaşındaki Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın lisansıyla ilgili Fenerbahçe Kulübünün yaptığı başvuruyu kabul etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla FIFA'ya yapmış olduğumuz futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edilmiştir. Söz konusu başvurunun kabulü ile ilgili belgeler bugün itibarıyla FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna iletilmiştir." denildi.

Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkan ancak FIFA'ya yapılan başvurunun cevabının birinci transfer tescil dönemi dolmadan sonuçlanmaması üzerine lisansı çıkarılmayan Eljif Elmas'ın lisansı devre arası transfer döneminde çıkarılacak.

Şu anda 14 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'nin genç yıldız adayını oynatabilmesi için bir yabancı futbolcusunun lisansını iptal ettirmesi gerekiyor. 

 

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