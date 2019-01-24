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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.01.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi

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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi

Tahkim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, kırmızı kart görmesinden dolayı 2 maç ceza alan Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas’ın cezasını 1 müsabakaya indirdi. Tahkim Kurulu ayrıca kırmızı kart gören Kasımpaşa’nın golcü futbolcusu Mbaye Diagne'nin 4 maç cezası için istenilen erteleme talebini reddetti. 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden TFF Tahkim Kurulu'nun 24 Ocak 2019 günlü (4) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle: 

"Teknik adam Javier Agenjo Duran'ın Antalya Spor Faaliyetleri Sanayi A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve E.2018/448 - K.2018/455 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Duruşma talebinin reddine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oy çokluğu ile, 

Hatay Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam İlhami Çankır ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 28.09.2018 tarih ve E.2018/488 - K.2018/482 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oy çokluğu ile, 

Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu İzzet Yıldırım ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve E.2018/507 - K.2018/451 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oy çokluğu ile, 

Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Ali Nadhoim Ahamada ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 09.11.2018 tarih ve E.2018/565 - K.2018/593 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oy çokluğu ile, 

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Kayseri Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.10.2018 tarih ve E.2018/513 - K.2018/550 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Duruşma talebinin reddine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına oy çokluğu ile, 

Trabzon İl Hakemi Mustafa Karadeniz'in AFDK'nın 15.01.2019 tarihli E.2018-2019/840 K.2018-2019/1155 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Duruşma talebinin reddine, Trabzon İl Hakemi Mustafa Karadeniz'in MHK Talimatı'nın 38/a maddesi yoluyla FDT'nin 48/1-c ve 48/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında ve MHK Talimatı'nın 38/b ve FDT 48/1-d maddeleri uyarınca cezanın kesinleşmesinden sonra lisansının iptal edilmesi yönünde verilenkararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy çokluğu ile, 

Kasımpaşa Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Diagne Mbaye ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/549 K.2018-2019/654 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kasımpaşa Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Diagne Mbaye'nin rakip takım futbolcusuna tükürmesi nedeniyle FDT'nin 41/2. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile, 

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/547 K.2018-2019/652 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

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