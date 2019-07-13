Fenerbahçe'ye Eljif Elmas eleştirisi
Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinin 48 saat içinde açıklanması beklenirken, Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski, genç futbolcunun geleceği ve gelişimi hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Napoli'ye transfer olması beklenen genç yıldız adayı Eljif Elmas'ın milli takım antrenörü Angelovski'den oyuncu ile ilgili önemli açıklamalar geldi.
"Gerçek mevkisi ofansif orta saha"
Elmas'ın gerçek mevkisiyle ilgili gelen soruya yanıt veren Angelovski, "Eljif Elmas'ı çok iyi tanıyorum ve o yüzden milli takımda ofansif oynatıyorum. Eljif için doğru olan pozisyon burası ve gayet de iyi oynadı. Fenerbahçe'de ofansif pozisyonda oynayınca Galatasaray'a karşı golünü gördük. Ancak Fenerbahçe'de genel anlamda daha defansif oynuyor. Gerçek pozisyonu ise ofansif ve bu bölgede daha iyi işler yapıyor." sözleriyle oyuncunun sarı lacivertlilerde doğru pozisyonda oynatılmadığını belirtti.
"Ancelotti'yle çalışması büyük katkı sağlar"
Makedon futbolcunun gelişimi için İtalya'nın iyi bir karar olacağını belirten Angelovski, "Eljif Elmas'ın Fenerbahçe'ye gelmesi kariyeri için oldukça iyiydi. Şimdi de daha büyük kulüplerde oynamaya hazır. Elmas'ın gelişimi için Serie A'nın büyük katkısı olacak. Ancelotti'yle çalışması ona büyük katkı sağlar. Elmas'ın transferiyle ilgili bir şey söyleyemem. Bu Eljif Elmas ve Fenerbahçe'nin kararı. Napoli'den ilgi olduğu bariz ortada. Eljif'in de ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor." dedi.
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