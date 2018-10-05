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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
HÜRRİYET
05.10.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye dev gelir! Büyük müjde...

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Fenerbahçe'ye dev gelir! Büyük müjde...

Sermaye Piyası Kurulu'ndan (SPK) Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Fenerbahçe 'nin 70 milyon 700 bin lira bedelli sermaye artırımı talebi kabul edildi. Ali Koç, bu iş için 50 milyon doları hibe ettiğini söylemişti. Sermaye arttırımı ile Sarı-lacivertli kulübün kasasına 353 milyon TL girecek.

SPK haftalık bülteni yayınlandı. Bültene göre, Kurul, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 70 milyon 700 bin lira bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Temmuz ayında FBTV'de katıldığı 'Camiaya Sesleniş' programında kulübe 50 milyon dolar hibe ettiğini açıklamıştı.

NELER DEMİŞTİ?
Ali Koç'un konuyla ilgili şunları söylemişti: "Sermaye artırımı konusu seçim sürecinde biraz aşağılanmıştı, hatta benim hissedar olacağım söylenmişti, seçimden sonra, ''Hani ne oldu?'' denildi. İyi niyetli olarak bilsinler diye söylüyorum. Sermaye artırımı 5-7 hafta sürer. SPK ile muhtelif görüşmelerimiz oldu, burada hala görüşmelerimiz devam ediyor. SPK'nın nihai açıklamasını bekliyoruz, sonrasında gideceğiz. Fenerbahçe'nin mevcut sermayesi 28.280.000 sermaye arttırımı sonrası gelmek istediğimiz miktar 98.980.000. Amacımız, derneğimizin koyacağı sernaye artırımı ve diğer yatırımcıların 353 milyon TL'lik kaynağı Fenerbahçe A.Ş. ye girmesi için girişimleri yaptık.

Hibe ettiğim rakam 50 milyon Dolar. Derneğimizde hibe olarak derneğe girecek, o saatten sonra da sahip dernek olacak. Ben de diğer yatırımcılardan rica ediyorum, Fenerbahçeli hissedarlara sesleniyorum, rica ediyorum lütfen destek olun katılın. Bu kaynak girdisi sadece nefes aldıracak. Seferberlik ilan edeceğiz demiştim. Değerli yatırımcılar, Fenerbahçeli yatırımcılar lütfen yatırımlarınızı yapın.

Küçük yatırımcılar bana kızıyor olabilir ancak bana inanın uzun vadede bizim amacımız yükselmek. Uzun vadede amacımız Fenerbahçe'yi çok daha iyi maddi konuma getirebilmek. Altyapı, sportif başarılar, Avrupa'da boy göstererek taraftarımızın yapacağı destekler bizi yükseltecek."

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