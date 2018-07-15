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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fenerbahçe Manchester United
Ahmet ERCANLAR
15.07.2018 - 23:15, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Cocu'ya koruması

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Fenerbahçe'ye Cocu'ya koruması

Phillip Cocu, sadece medyaya değil, FB TV gibi sarı lacivertli kulübün resmi yayın organlarına da kapalı ve oyuncularını korumaya almış durumda.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, cuma günü takıma büyük bir sürpriz yaptı. İzinli olduklarını düşünen futbolcularını rafting yapmaya götüren Cocu, “Bu onlara güzel bir sürpriz oldu. Raftingde hem üst adale çalışması yaptılar hem de birlikte hareket etme konusunda özel bir çalışma oldu. Onlar eğlendiklerini düşünürken esasında 2 saatlik ciddi bir çalışma oldu. Ne kadar yorulduklarını akşam yatağa girdiklerinde anlayacaklar!” ifadelerini kullandı.

Cocu takımının sadece futbola odaklanması ve dış etkenlere kapalı olması için ne raftingdeki görüntüleri ne de futbolcuların önceki akşam dışarıda birlikte yediği yemeği FB TV’de yayınlatmadı.

Hollandalı çalıştırıcı sadece medyaya değil Fenerbahçe’nin resmi yayın organlarına da kapalı ve oyuncularını tamamen korumaya almış durumda.

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