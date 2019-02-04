Fenerbahçe'ye çifte müjde! Dönüyorlar...
Spor Toto Süper Lig'in son iki haftasında galip gelen ve nefes alan Fenerbahçe'ye sakatlardan iyi haber geldi.
Ahmet Ercanlar / Spor Arena Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları geçen Harun Tekin ve Frey, takımla birlikte idmana çıktı.
Milli kaleci Harun Tekin, sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemezken, Fenerbahçe'nin kalesini tecrübeli eldiven Volkan Demirel korumuştu.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçında sakatlanan Frey ise takımla birlikte idmanlara başlarken, iki futbolcunun Ersun Yanal'ın forma vermesi durumunda Kayserispor maçında oynaması bekleniyor.
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