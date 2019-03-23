Fenerbahçe'ye çifte müjde!
Fenerbahçe’de sakatlıkları süren Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrı düz koşulara başlamıştı.
Valbuena ile Dirar, takımdan ayrı olarak toplu çalışmalara da start verdi. Milli maç ve seçim arasında sarı lacivertli ekibin sağlık heyeti, iki futbolcunun Ankaragücü karşılaşmasına yetiştirilmesi için çalışmalarına hız verdi.
Dirar ve Valbuena’nın durumu, önümüzdeki günlerde netleşecek.
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