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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Chelsea modeli

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Fenerbahçe'ye Chelsea modeli

Şampiyonluk için tecrübeli isimlere şans verecek olan sarı lacivertliler; Chelsea gibi, gençleri başka kulüplere gönderecek.

Fenerbahçe‘de şampiyonluk hasretinin 5 yıla çıkması, yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal’ı ciddi bir karar aşamasına getirdi. Geçen yıl Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu gibi gençleri büyük umutlarla transfer eden sarı lacivertli takım, daha sonra işler yolunda gitmeyince tecrübeli futbolcuları oynatmak zorunda kaldı ve gençler forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe camiasının şampiyonluğa şartlanması nedeniyle yeni sezonda ağırlıklı olarak tecrübeli oyuncuların forma giymeleri ve Ferdi, Murat Sağlam, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz, Oytun Özdoğan gibi gençlerin yedek kalması kaçınılmaz gözüküyor.

Sarı lacivertliler bu noktada Chelsea formülü uygulayacak. İngiliz ekibi geçen sezon tam 42 futbolcusunu kiralık olarak başka takımlara gönderip rekor kırmıştı.

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Fenerbahçeye Chelsea modeli

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