Fenerbahçe'ye Chelsea modeli
Şampiyonluk için tecrübeli isimlere şans verecek olan sarı lacivertliler; Chelsea gibi, gençleri başka kulüplere gönderecek.
Fenerbahçe‘de şampiyonluk hasretinin 5 yıla çıkması, yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal’ı ciddi bir karar aşamasına getirdi. Geçen yıl Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu gibi gençleri büyük umutlarla transfer eden sarı lacivertli takım, daha sonra işler yolunda gitmeyince tecrübeli futbolcuları oynatmak zorunda kaldı ve gençler forma şansı bulamadı.
Fenerbahçe camiasının şampiyonluğa şartlanması nedeniyle yeni sezonda ağırlıklı olarak tecrübeli oyuncuların forma giymeleri ve Ferdi, Murat Sağlam, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz, Oytun Özdoğan gibi gençlerin yedek kalması kaçınılmaz gözüküyor.
Sarı lacivertliler bu noktada Chelsea formülü uygulayacak. İngiliz ekibi geçen sezon tam 42 futbolcusunu kiralık olarak başka takımlara gönderip rekor kırmıştı.
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