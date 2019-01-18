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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.01.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye büyük şok! 26 maç sonra...

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Fenerbahçe'ye büyük şok! 26 maç sonra...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin 26 maçlık serisi de sona erdi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 yenildi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra toparlanarak pozisyonlar üretti. Fenerbahçe'nin ilk yarıda iki topu direkten dönerken, devre arasına golsüz girildi.

İkinci yarının hemen başında Eljif Elmas'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, hücumda etkili olamadı. Maçın 82. dakikasında Ümraniyespor'un golüne karşılık veremeyen Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve turu zora soktu.

FENERBAHÇE, KUPADA 26 MAÇ SONRA DEPLASMANDA MAĞLUP
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 maç aranın ardından deplasmanda yenildi. Sarı-lacivertliler, son mağlubiyetini 8 yıl önce 13 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor'a karşı 2-1'lik skorla yaşamıştı. Fenerbahçe, bu süreçte 17 galibiyet ve 9 beraberlik almıştı.

SLIMANI ETKİSİZ KALDI
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı İslam Slimani, Ümraniyespor karşısında da beklenen performansı gösteremedi. Sezonun ilk yarısında bekleneni veremeyen Cezayirli futbolcu, gol hasretini Ümraniyespor karşılaşmasında da sonlandıramadı.

SLIMANİ VE BENZIA'YA PROTESTO
Fenerbahçeli taraftarlar, maçta etkisiz performans sergileyen İslam Slimani ile Yassine Benzia'yı oyundan çıkarken protesto etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son bölümünde oyundan çıkan Slimani ile Benzia'yı ıslıkla protesto etti. (Sabah)

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