Fenerbahçe'ye büyük şok! 26 maç sonra...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin 26 maçlık serisi de sona erdi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 yenildi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra toparlanarak pozisyonlar üretti. Fenerbahçe'nin ilk yarıda iki topu direkten dönerken, devre arasına golsüz girildi.
İkinci yarının hemen başında Eljif Elmas'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, hücumda etkili olamadı. Maçın 82. dakikasında Ümraniyespor'un golüne karşılık veremeyen Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve turu zora soktu.
FENERBAHÇE, KUPADA 26 MAÇ SONRA DEPLASMANDA MAĞLUP
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 maç aranın ardından deplasmanda yenildi. Sarı-lacivertliler, son mağlubiyetini 8 yıl önce 13 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor'a karşı 2-1'lik skorla yaşamıştı. Fenerbahçe, bu süreçte 17 galibiyet ve 9 beraberlik almıştı.
SLIMANI ETKİSİZ KALDI
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı İslam Slimani, Ümraniyespor karşısında da beklenen performansı gösteremedi. Sezonun ilk yarısında bekleneni veremeyen Cezayirli futbolcu, gol hasretini Ümraniyespor karşılaşmasında da sonlandıramadı.
SLIMANİ VE BENZIA'YA PROTESTO
Fenerbahçeli taraftarlar, maçta etkisiz performans sergileyen İslam Slimani ile Yassine Benzia'yı oyundan çıkarken protesto etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son bölümünde oyundan çıkan Slimani ile Benzia'yı ıslıkla protesto etti. (Sabah)
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