Fenerbahçe'ye Buffon müjdesi! | Transfer haberleri
İtalyan medyası tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan Fenerbahçe - Buffon flörtüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Tecrübeli İtalyan kaleci ile Fenerbahçe, Barcelona ve bazı Çin kulüplerinin ilgilendiği iddia eden İtalyann basını Fransız ekibi PSG ile olan sözleşmesi sona eren 41 yaşındaki efsane kaleci Barcelona'nın teklif yapmayacağı ileri sürdü.
İtalyan devi Juventus'ta 17 yıl forma giydikten sonra geçtiğimiz sezonun başında PSG'ye transfer olan Gianluigi Buffon, Fransız ekibinde de şampiyonluk yaşadı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle