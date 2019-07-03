Fenerbahçe'ye bir yıldız daha
2014-2015 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen 2002 doğumlu genç pivot oyuncusu Sahra Genç, elde ettiği spor bursu ile yeni sezonda ülkemizi Amerika'da temsil edecek.
Bilecik doğumlu olan 1.92 boyundaki oyuncunun basketbola başlama hikayesi ise bir hayli ilginç. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, doğduğu şehirden İstanbul’a getirilen Sahra Genç, öncelikle voleybola yöneldi. Ancak sporcunun asıl tutkusu basketboladır.
Uzun boyu, güçlü fiziği ve fundamental bilgisi ile kısa sürede fark yaratan oyuncu, sarı-lacivertli altyapı antrenörleri ile birlikte ekstra çalışmalar yaparak kendisini çok kısa bir sürede, gözle görülür bir şekilde geliştirdi.
2014-2015 sezonunda Fenerbahçe Koleji’nde süre almaya başlayan oyuncu, takip eden 4 sezonda Fenerbahçe Koleji ve Fenerbahçe altyapı takımlarının formasını giyerek birçok organizasyonda süre aldı ve hem oynadığı süreleri hem de aldığı sorumlulukları yukarıya çekerek yetenek avcılarının radarına girmeyi başardı.
İdolü Nevriye Yılmaz, Hedefi WNBA
WNBA maçlarını izleyerek büyüdüğünü ve kendisine Türk kadın basketbolunun efsane ismi Nevriye Yılmaz’ı örnek aldığını söyleyen Sahra Genç, “Bir gün ben de orada olarak ülkemi temsil edeceğim” diyerek WNBA hedefinin altını çizdi.
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