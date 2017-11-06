Fenerbahçe'ye bir şok daha! O da sakat...

Osmanlıspor maçında sakatlanan Isla ve Valbuena'dan sonra sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi. Milli ara öncesinde Hollanda Milli Takımı'ndan davet alan Vincent Janssen, diz sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

9 Kasım'da İskoçya, 14 Kasım'da ise Romanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan Hollanda'da Janssen'in yanı sıra Wesley Hoedt ve Michel Vorm da sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan isimler oldu.

Vincent Janssen, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 8 maçta 2 gol kaydetti. Fenerbahçe'de Valbuena ve Isla'nın da en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. (Fotomaç)