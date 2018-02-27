Fenerbahçe'ye bir şok daha!
Beşiktaş'a 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışında önemli bir darbe yiyen Fenerbahçe'ye bir kötü haber de milli oyuncusundan geldi.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Köybaşı'nın durumu netleşti. Kasığında küçük bir yırtık olan Köybaşı'nın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Milli futbolcunun Galatasaray derbisine küçük de olsa yetişme olasılığı bulunuyor. İsmail'in yokluğunda lig ve kupa maçlarında Hasan Ali Kaldırım görev yapacak.
İsmail Köybaşı, Beşiktaş ile oynanan lig mücadelesinde sakatlığı nedeniyle oyunu tamamlayamamıştı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle