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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
Haber Giriş: 17.10.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye bir Kosovalı daha: Florent Hadergjonaj

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Fenerbahçe'ye bir Kosovalı daha: Florent Hadergjonaj

Kosova'nın Karadağ'ı 2-0 mağlup ettiği maçı izleyen Fenerbahçe teknik heyeti, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Huddersfield'da forma giyen Kosovalı 25 yaşındaki sağ bek Florent Hadergjonaj'ı takibe aldı.

Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı. Sarılacivertli teknik heyet Kosova'nın kendi sahasında Karadağ ile oynadığı mücadeleyi takip ederken, Huddersfield forması giyen Kosovalı Florent Hadergjonaj'ı takip ettiği öğrenildi.

Sağ açıkta oynayan ve Vedat Muriqi'in attığı golde ortayı yapan 25 yaşındaki oyuncu, 90 dakika sahada kaldı. Asıl bölgesi sağ bek olan futbolcunun orta alanda da görev alabildiği belirtildi.

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DİRAR VE ISLA'NIN SON SENESİ

İngiltere Championship'te Huddersfield ile 8 maça 11'de başlayan ve tamamında 90 dakika sahada kalan Hadergjonaj, son 3 maçta ise kulübede oturdu. Teknik heyetin sezon sonunda hem Isla hem de Dirar'ın sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle bu oyuncuyu takip ettirdiği, sağ bek bölgesi için yurt içinden de takip edilen bazı isimlerin olduğu bildirildi. Fenerbahçe teknik heyetinin sol bek ve kanat hücumcusu arayışında da olduğu, milli arada bu bölgeler için de isimlerin izlendiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Kosova'lı yıldızı Vedat Muriqi'nin hikayesini izliyoruz...

Fenerbahçeye bir Kosovalı daha: Florent Hadergjonaj

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