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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye bir günde 3 müjde!

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Fenerbahçe'ye bir günde 3 müjde!

Kenan Evren Lisesi için tam 17 yil süren girişimler olumlu sonuçlandı ve kulüp okulu resmen devraldı. Son 6 ayda kulübün borç ve yükümlülükleri 44 milyon euro azalarak, 568 milyon euro’ya indi. Sarı lacivertli futbol takımı, Konyaspor’u 5-1 yenip, ligde zirveye çikma yolunda dev bir adım attı.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe camiası, 26 Ekim 2019 Cumartesi gününü hiç unutmayacak. Tarihe geçen bu önemli günde peş peşe güzel haberler alan sarı lacivertliler yıllar sonra keyifli bir pazar günü geçirip haftaya umut ve coşkuyla başladı. İşte o gelişmeler...

Şampiyonlar Ligi finalinin yolu açıldı

Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Kenan Evren Lisesi’nin kulübe devrinin nihayet gerçekleştiğini açıkladı. Aziz Yıldırım tarafından başlatılan ve tam 17 yıl süren girişimlerinde mutlu sona ulaşan sarı lacivertliler, okulun arazisine 5 yıldızlı otel, AVM ve otopark yapmayı planlıyor. Özellikle yer altına yapılacak otopark bu projede büyük önem taşıyor zira Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi finalini otopark olmadığı için Ülker Stadı’na alamıyor. Toplantıda ayrıca Divan Kurulu üyeliği plaketi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Divan Kurulu üyesi olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bundan sonra inşallah her türlü desteği vereceğiz” demesi coşkuyla karşılandı.

Bankalar Birliği ile görüşmeler sürüyor

Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün mali tablosu hakkında bilgi veren başkan yardımcısı Burhan Karaçam, son 6 ayda borcun 44 milyon Euro azaldığını açıklaması da salonda büyük alkış aldı. Karaçam, “Kulübümüzün döviz cinsinden borç ve yükümlülükleri 612 milyon Euro’dan 568 milyon Euro’ya gerileyerek 44 milyon Euro azaldı” dedi. Karaçam ayrıca Türkiye Bankalar Birliği ile borç yapılandırması görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, “Anlaşmanın kulübümüz için bir çözüm omasını istiyoruz. bunu sonuçlandırdığımız zaman bu büyük yükü yürütebilir hale getireceğiz” diye konuştu.

Futbol takımı gözünü zirveye dik

Fenerbahçe’de gün boyu devam eden müjdeler ve coşku, akşam futbol takımının aldığı farklı galibiyetle taçlandı. Süper Lig’in en iyi savunma yapan takımlarından biri olan Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor’u 5-1 yenen sarı lacivertli takım, gözünü zirveye dikmiş durumda. Lider Aytemiz Alanyaspor ile arasındaki farkı 1 puana indiren Fenerbahçe’de şimdi tek hedef İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak zirveye yerleşmek.

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