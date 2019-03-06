Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi kötü haber!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye kötü haber.
Maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren sarı lacivertlilerde, adele sakatlığı bulunan Nabil Dirar antrenmanda yer almadı.
Faslı futbolcunun sakatlığı için sağlık ekibi tüm imkanları seferber ederken, 33 yaşındaki oyuncunun Medipol Başakşehir maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
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