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Haber Giriş: 05.01.2020 - 23:48,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama!

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Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama!

Fenerbahçe Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp için Antalya'ya geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen kafileyi, çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik heyet ve futbolcuların çıkış kapısında görünmesiyle tezahürata başladı. Oyunculardan Nabil Dirar sarı-lacivertli taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Mevlüt Erdinç ve Max Kruse ise taraftarlara imza dağıttı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, takım otobüsünün havalimanından ayrıldığı sırada meşaleler yaktı.

Fenerbahçeye Antalyada coşkulu karşılama

Fenerbahçeye Antalyada coşkulu karşılama

Fenerbahçeye Antalyada coşkulu karşılama

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