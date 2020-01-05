Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama!
Fenerbahçe Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp için Antalya'ya geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen kafileyi, çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı.
Taraftarlar, teknik heyet ve futbolcuların çıkış kapısında görünmesiyle tezahürata başladı. Oyunculardan Nabil Dirar sarı-lacivertli taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Mevlüt Erdinç ve Max Kruse ise taraftarlara imza dağıttı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, takım otobüsünün havalimanından ayrıldığı sırada meşaleler yaktı.
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