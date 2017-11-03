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Fenerbahçe'ye Ankara'da sönük karşılama

Osmanlıspor maçı için Ankara'ya gelen Fenerbahçe'yi 5-6 taraftar karşıladı.

Hürriyet Haber
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Süper Lig'in 11. haftasında yarın Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ankara'ya geldi.

Sarı Lacivertli kafilede Mehmet Ekici ve Robin Van Persie sakatlıklarından dolayı yer almadı. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyeti Esenboğa Havalimanı'nda karşılamaya sadece 5-6 taraftarın gelmesi dikkat çekti.

Futbolcular ve teknik direktör Aykut Kocaman gelen az sayıda taraftarı kırmayarak formalarını imzaladıktan sonra taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Sarı-Lacivertli kafile daha sonra takım otobüsüne binerek, kamp yapacağı otele gitti.

Fenerbahçeye Ankarada sönük karşılama

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