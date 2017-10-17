Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Diğer>Fenerbahçe'ye altın madalyalı milli atlet

Fenerbahçe'ye altın madalyalı milli atlet

Sarı-lacivertliler, 23. Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Kenya asıllı milli atlet Aras Kaya'yı transfer etti

AA
SON GÜNCELLEME

 

Fenerbahçe, 23. Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Kenya asıllı milli atlet Aras Kaya'yı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl aralık ayında İtalya'da düzenenlen Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya elde eden, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ise 3 bin metre su engellide gümüş madalya alan tecrübeli atletin, Fenerbahçe kadrosuna katıldığı belirtildi.
Aras Kaya ayrıca, 27. Dünya Kros Şampiyonası'nda da karışık takım kategorisinde bronz madalya elde etmişti.

﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL