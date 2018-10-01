Fenerbahçe’ye Alman hakem
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe'nin sahasında Spartak Trnava ile karşılaşacağı mücadeleyi Alman hakem Tobias Welz yönetecek.
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında 4 Ekim Perşembe günü saat 19.55’te Ülker Stadyumu’nda karşılaşacağı Spartak Trnava mücadalesini Alman hakem Tobias Welz yönetecek.
Welz’in yardımcılıklarını Rafael Foltyn ve Markus Hacker yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Dominik Schaal olacak.
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