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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Alex'ten golcü önerisi

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Fenerbahçe'ye Alex'ten golcü önerisi

F.Bahçe'ye sürpriz bir transfer önerisi geldi. Sarı-Lacivertliler'in efsane oyuncusu Alex de Souza, sarı lacivertliler için futbolcu izlemeye ve önermeye devam ediyor.

Alex'in son gözdesi ise Fluminense forması giyen golcü futbolcu Pedro... 21 yaşındaki genç yıldız, 2017 yılından beri Brezilya kulübünde forma giyiyor.

4-5 MAÇINI CANLI İZLEDİ
Alex'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğü ve oyuncu için övgü dolu sözler sarfettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'in Pedro'nun 4-5 maçını canlı izlediği bildirildi.

ALTYAPIDAN A TAKIM'A
Pedro Fluminense formasıyla 46 maça çıktı. 21 yaşındaki golcü oyuncu bu maçlarda 15 gol atarken 2 de asist yaptı. Pedro, Fluminense'nin altyapısından yetişti ve kısa sürede yıldızı parladı.

DEVLER DE YAKINDAN İZLİYOR
Alex'in Fenerbahçe'ye önerdiği Pedro'yu İspanyol, İtalyan ve Alman kulüpleri de yakından takip ediyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin Sambacı'nın menajeriyle bir araya gelmesi bekleniyor..

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