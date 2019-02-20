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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.02.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu! 12 eksik...

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Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu! 12 eksik...

UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında yarın Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu.

Kadıköy'de 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Saint Petersburg Stadı'nda saat 20.55'te oynanacak karşılaşmada, Zenit ile son 16'ya kalma mücadelesi verecek olan olan sarı lacivertlilerin Rusya kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Volkan Demirel, Harun Tekin, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Alper Potuk, Victor Moses, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey"

Eksik sayısı 12'ye çıktı!

Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor.

TFF listesinde yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmamıştı.

Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almayan diğer isimler...

Gözden düşen Benzia ile sakatlığı bulunan Valbuena'nın yanı sıra, kart cezalısı Mauricio Isla da Rusya kafilesinde yer almadı, toplam eksik sayısı 12'ye çıktı!

Valbuena, Beşiktaş maçına yetişecek mi?

Fenerbahçe muhabirimiz Ahmet Ercanlar'ın verdiği bilgiye göre; Valbuena'nın arka adalesindeki zarda kanama bulunuyor. Hafif bir sakatlık ve Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

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